ضبط معمل يقوم بتزييف العلامات التجارية للمواد الغذائية والاطاحة بصاحبه في الانبار

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار الجهود المتواصلة لحماية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين من ممارسات الجشع والتلاعب، تمكّنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في من الإطاحة بمتهم يدير معملاً وهمياً لإنتاج وتسويق مواد غذائية مغشوشة تحمل علامات تجارية مزيفة، وإيهام المواطنين بأنها ذات مناشئ عالمية".وتابعت انه "جاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عمليات غش صناعي وتزييف تجاري داخل معمل وهمي لإنتاج المواد الغذائية".واكملت انه "على الفور، تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وضبط المصنع وإلقاء القبض على صاحبه متلبساً بأعمال التزييف، أثناء قيامه بتعبئة مواد غذائية داخل أكياس وعلب بلاستيكية تحمل علامات تجارية مزيـفة".واشارت الى انه "لدى التحقيق معه، اعترف صراحةً بقيامه بجلب مواد غذائية وتعبئتها وتسويقها على أنها ذات مناشئ عالمية، وصُدّقت أقواله قضائياً".