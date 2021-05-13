توضيح من العمليات المشتركة بشأن حظر التجوال الشامل وإجراءات الاستثناء

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن حظر التجوال الشامل وإجراءات الاستثناء.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "عملية نقل المواد الغذائية والخضار تسير بانسيابية عالية وتم توفير جميع التسهيلات لايصال تلك المواد للمواطن فضلاً عن توفير التسهيلات لعمل الصيدليات الخافرة والحالات الطارئة ".

وأضاف أنه "في ما يخص الاستثناءات سواء الأطباء والإعلاميين والجهات ذات العلاقة بالمواطن مستمرة في عملها"، مؤكداً أن" اجراءات الحظر الكلي تسير وفق ما مخطط لها".

ودعا الخفاجي المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية في تنفيذ واجبها والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للحد من انتشار الجائحة ".

وصادق مجلس الوزراء في وقت سابق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، ابتداءً من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، مبيناً أن ذلك يأتي للحد من انتشار الجائحة وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.