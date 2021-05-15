توضيح جديد بشأن حظر التجوال.. هل سيعود الشامل؟

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بان يكون طيلة أيام عيد الفطر المبارك حظرا جزئيا بما فيها يومي الجمعة والسبت والذي يبدأ من الخامسة صباحا وحتى التاسعة مساء".وأوضح، أنه "بعد العيد سيعود الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وباقي الأيام سيكون جزئياً".