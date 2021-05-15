الاستخبارات تضبط 40 طن من الحنطة المهربة في ديالى

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من اجل كبح جماح عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة المتسببين بإلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالاشتراك مع الفوج الاول لواء المشاة ٢٠ من ضبط شاحنة محملة ب (٤٠ طن) من الحنطة المستوردة الممنوعة من الاستيراد بموجب قائمة الممنوعات الصادرة من وزارة الزراعة قادمة من كلار باتجاه الدوز".وأضافت، أنه "إحالة الشاحنة والحمولة والسائق إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".