في بغداد.. إطلاق مئة بلبل إلى الطبيعة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "حديقة الحيوان في ، شهدت إطلاق مئة طائر من البلبل العراقي (بلبل ابيض الخد) إلى الطبيعة، بعد ضبطها فجر اليوم عند الباعة في سوق الغزل ضمن حملة مشتركة مع شرطة بيئة ".وأضافت ان "عملية الإطلاق جاءت بمشاركة مديرية بيئة بغداد ومديرية شرطة بيئة الرصافة، وبحضور العقيد ، وبالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير وبحضور الدكتور علي، مدير حديقة الحيوان في متنزه ".وأضافت ان "هذه المبادرة تاتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المعنية لحماية الانواع البرية المهددة بالانقراض والحد من الاتجار غير المشروع بها، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، والحد من عمليات الصيد الجائر، بما يسهم في الحفاظ على الانواع المحلية والتوازن البيئي".