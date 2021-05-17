الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا النزلاء الاحداث

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد إلى السومرية نيوز، إن الأخير "اجرى زيارة الى دائرة اصلاح الاحداث للذكور/ دار ملاحظة بغداد ، وتفقد اوضاع المودعين في هذه الدار واماكن احتجازهم، واستمع الى شكاوى البعض منهم ووجه بمعالجتها، داعياً النزلاء الاحداث بان يتعلموا من اخطائهم وان يحرصوا على عدم تكرارها مستقبلا، وقال ان هناك الكثير ممن مر بظروف شبيهة بظروفكم وتمكنوا من اصلاح انفسهم وتحولوا الى فرص للنجاح في المجتمع، وهذا مانرجوه منكم ايضا، فانتم ابناؤنا وواجبنا رعايتكم".واكد الكاظمي، ان "دور الاصلاح توفر لكم فرصة لاعادة تأهيل انفسكم، وعليكم الاستفادة مما توفره لكم الدار من دراسة وتعلم بعض المهن، وهذا كله سيساعدكم في العودة ثانية الى المجتمع والاندماج معه وتكونون افرادا صالحين في خدمة بلدكم"، مشدداً على "اهمية تعزيز برامج التاهيل للاحداث الجانحين بما تمكنهم من سرعة التكيف مع مجتمعهم والاندماج مع الاخرين".وبين، ان "جرائم الاحداث المودعين في دور الاصلاح قد ارتكبوها في اعمار صغيرة، وهو يؤشر وجود مشكلة اجتماعية خطيرة بسبب تركة الحروب والنزاعات، مشيراً إلى ان العقوبة الاصلاحية لهم محددة بالقانون، ولن نتسامح مع اية اساءة معاملة يتعرض لها اي نزيل، وعلى وجه الخصوص نزلاء مراكز اصلاح الاحداث".ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا المتهم بها النزلاء الاحداث في هذه الدار والدور الاخرى.