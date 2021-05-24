العمل تعلن عدد المشمولين بقانون التقاعد والضمان

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، شمول 570 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما أكد إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية لأكثر من 26 ألف مخالف للضوابط.

وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "مركز تكنلوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية وكذلك قسم البرامجيات وتقنية المعلومات التابع لوزارة العمل مستمران بإجراء عملية التدقيق ومقاطعة البيانات مع مختلف دوائر الدولة لاستبعاد وايقاف صرف الاعانات الاجتماعية للموظفين الحكوميين وكذلك المتقاعدين".

وأضاف أن "عدد المخالفين لضوابط الحماية الاجتماعية من الموظفين والمتقاعدين الذين تم ايقاف صرف الاعانات الاجتماعية لهم بلغ ما يقارب 26 ألفا و180 مستفيدا".

ولفت الى أن "هيئتي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والحماية الاجتماعية قامتا بإرسال بيانات مستفيديها الى المحافظات والبلديات والى امانة بغداد لغرض شمولهم بقطع اراض سكنية"، مبينا أن "بعض المحافظات شملت المستحقين ووزعت الاراضي لهم، اما البعض الاخر من المحافظات فلا تزال متلكئة".

وبشأن عدد العمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، أكد الركابي أن "عدد العمال المشمولين بلغ 570 ألف عامل بينما كان عددهم قبل تشكيل الحكومة الحالية 245 ألف عامل فقط".