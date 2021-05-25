الامم المتحدة تنقل 100 عائلة من مخيم الهول الى الجدعة

تحركت قافلة تابعة للامم المتحدة لنقل ١٠٠ عائلة من الـ ٥٠٠ العائلة الموجودة في مخيم الهول من عوائل داعش بعد ان تم التاكد من عدم اشتراكهم في عمليات الارهاب، ومتوجهين حاليا الى مخيم الجدعة في القيارة بنينوى.
ويعيش في مخيم الهول نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب والمعارك ضد داعش الارهابي، ويقارب عدد العراقيين نصفهم.
ويعيش نحو 10 آلاف أجنبي في ملحق آمن ضمن المخيم، ولا يزال فيه الكثير من المناصرين لداعش.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت إن المسؤولين في الولايات المتحدة يرون هذه الخطوة على أنها إشارة أمل لإعادة الآلاف من المخيم إلى ديارهم.