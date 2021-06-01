مسؤولة بالصحة تبدد المخاوف بشأن "الفطر الأسود"

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، لـ السومرية نيوز، إن "الفطر الأوسد هو مرض فطري نادر جداً وليس فيروسي، ولا ينتقل من شخص لاخر، ما يعني أنه لا يشكل مرضاً وبائياً او جائحة وبائية".وبينت، أنه "عادة ما يأتي من التربة والاسمدة وكذلك الاشخاص غير الملتزمين بالنظافة الشخصية ومن هم ذوي المناعة المنخفضة كمرضى السكري والذين يتعاطون الستيرويد لفترات طويلة او مثبطات المناعة".وأشارت إلى أنه "حتى الاشخاص غير المصابين بكورونا ولديهم سكري او مناعة ضعيفة هم اكثر عرضة للإصابة بالامراض الفطرية عامة وليس هذا النوع فقط".وحول وجوده، أوضحت أن "المرض موجود حتى قبل كورونا، لكنه نادر الحدوث ولا يشكل جائحة وبائية".وبشأن العلاج، أشارت ربى فلاح إلى أنه "عند الاصابه به يحتاج الى علاج والا ممكن ان يودي بحياة الشخص المصاب"، لافتة إلى أنه "هناك علاج دوائي وممكن جراحي اذا اضطر الامر".وأعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابة بـ"الفطر الأسود" في مدينة الناصرية.