التربية تعلن جدول الامتحانات المهنية العامة للعام 2020 – 2021

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، جدول الامتحانات المهنية الوزارية للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2020 – 2021 "الدور الأول".



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية الـ10 من شهر آب المقبل .

وأضافت أن "الامتحانات تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد ، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول، على ان يكون موعد الامتحانات العملية والتطبيقية للفرع الصناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات في يوم الخميس والسبت 12 و 14 / 8 /2021".