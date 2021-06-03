توضيح من سلطة الطيران المدني بشأن منح التراخيص لمطار كركوك الدولي

أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص لمطار كركوك الدولي.

وذكرت وزارة النقل في بيان ورد للسومرية نيوز، "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام بخصوص ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنح الترخيص لمطار كركوك الدولي من قبلها".

وأضاف البيان، "بعد استيفاء المطار لجميع المعايير والمتطلبات الدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في سلطة الطيران المدني العراقي، والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (lCAO )".

وتابع، ان "هنآك أمور فنية تتعلق بمنح أو أعطاء الترخيص لهذا المطار من قبلها والتي يجب استكمالها لهذا الغرض".

واوضح أن "التصاميم والخرائط الخاصة بالمطار حاليا بعهدة الجامعة التكنولوجية لغرض المصادقة عليها، والتأكد من قبل سلطة الطيران المدني العراقي من استكمال جميع تلك المعايير والمتطلبات الدولية في مطار كركوك الدولي وعلى ضوء ذلك تمنح السلطة الترخيص للمطار والذي يُعد جاهزاً لأستقبال جميع الرحلات الجوية".