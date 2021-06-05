بالصور: انقاذ عامل سقط داخل حوض عميق للصرف الصحي

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذ عامل مغشياً عليه في الحوض الرئيسي للصرف الصحي في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز أن "فرق الدفاع المدني انقذت عامل داخل الحوض الرئيسي للصرف الصحي في مركز محافظة ديالى بعقوبة بعمق كبير جدا بعد ان فقد الوعي نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق".

وأضافت المديرية أن "فرق انقاذ الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة حتى تمكنت من النزول الى عمق الحوض وانقاذ العامل بالوقت المناسب وعند الرمق الأخير قبل ان يفارق الحياة مع الاسراع بتقديم الاسعافات الاولية والإنعاش الرئوي قبل تامين نقله الى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها والاطمئنان على حالته الصحية" .

وحذرت مديرية الدفاع المدني "العاملين من خطورة النزول الى فتحات الصرف الصحي دون ارتداء اقنعة الوقاية من غاز الميثان او استخدم خراطيم التهوية للحفاظ على حياتهم وعدم المخاطرة باستنشاق غاز الميثان".