بالصور: وقفة احتجاجية في كلية الإمام الكاظم (ع) ببغداد.. هذه مطالبها

نظّم جمع غفير من اساتذة وموظفي كلية الإمام الكاظم (ع) في بغداد والمحافظات، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية مطالبة بإبعاد المسيئين الذي يهدفون الى إدخال الفوضى الى الكلية والتأكيد على التمسك بإدارة الكلية وفك ارتباط الكلية بديوان الوقف الشيعي.
وقالت الكلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اساتذة وموظفي كلية الإمام الكاظم (ع) في بغداد والمحافظات نظموا وقفة احتجاجية تمخضت عن الاتي:
- التأكيد على التمسك بإدارة الكلية وعلى رأسها د غني زغير عطية الخاقاني والتي خطت طريقا علميا وعمرانيا أصبح من أهم المكتسبات التي يستوجب الحفاظ عليها
- إلغاء كافة اللجان الكيدية التي تم تشكيلها لغرض استهداف الإدارة الحالية والتي خلقت جوا من التوتر أثرت على سير العملية العلمية والعمرانية في الكلية
- مطالبة الديوان بدعم مشاريع الكلية العمرانية وتعزيز ملاكاتها العلمية والادارية عن طريق فتح أبواب النقل والتنسيب من الديوان والوزارات الاخرى وحسب القانون
- إبعاد المسيئين الذي يهدفون الى إدخال الفوضى الى الكلية والذين عرفوا بسوء سلوكهم الوظيفي طيلة السنوات السابقة وتنفيذ الإجراءات الإدارية المترتبة على توصيات اللجان المشكلة بحقهم
واضاف البيان، ان "هذه الوقفة تعد رسالة إلى المعنيين لتنفيذ المطالب المذكورة أعلاه وستكون لنا خطوات اخرى في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة".