بالصور: وقفة احتجاجية في كلية الإمام الكاظم (ع) ببغداد.. هذه مطالبها

وقالت الكلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اساتذة وموظفي كلية الإمام الكاظم (ع) في بغداد والمحافظات نظموا وقفة احتجاجية تمخضت عن الاتي:- التأكيد على التمسك بإدارة الكلية وعلى رأسها د غني زغير عطية الخاقاني والتي خطت طريقا علميا وعمرانيا أصبح من أهم المكتسبات التي يستوجب الحفاظ عليها- إلغاء كافة اللجان الكيدية التي تم تشكيلها لغرض استهداف الإدارة الحالية والتي خلقت جوا من التوتر أثرت على سير العملية العلمية والعمرانية في الكلية- مطالبة الديوان بدعم مشاريع الكلية العمرانية وتعزيز ملاكاتها العلمية والادارية عن طريق فتح أبواب النقل والتنسيب من الديوان والوزارات الاخرى وحسب القانون- إبعاد المسيئين الذي يهدفون الى إدخال الفوضى الى الكلية والذين عرفوا بسوء سلوكهم الوظيفي طيلة السنوات السابقة وتنفيذ الإجراءات الإدارية المترتبة على توصيات اللجان المشكلة بحقهم