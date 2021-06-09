الهجرة تبحث مع حكومة الانبار ملف النازحين

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن جابرو "بحثت اليوم، مع محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وعددا من شيوخ عشائر المحافظة، وحضور مدير معهد السلام الأميركي في العراق والشرق الأوسط إيلي أبو عون والوفد المرافق له، ملف النازحين وتسهيل عملية عودتهم الى مناطقهم الأصلية طوعياً".وأشارت جابروا الى أن "الحكومة أولت اهتماما كبيرا بهذا الملف والذي أثمر عن عودة الكثير من العوائل التي كانت موجودة داخل مخيمات النزوح"، معربة عن أملها بإنهاء ملف النزوح بشكل كلي في المحافظة بعد عودة العوائل الى مناطقها الأصلية طوعيا، فضلا عن اغلاق جميع المخيمات في البلاد.