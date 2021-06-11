بشرى من المرور بشأن لوحات المركبات

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، دعوة إلى المواطنين بشأن لوحات المركبات.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تدعو المواطنين مراجعة مجمع تسجيل المركبات في التاجيات لغرض تثبيت لوحات مركباتهم".

