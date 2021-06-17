الدفاع المدني تصدر بيانا بشأن حريق الزعفرانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مخزنين كبيرين مشيدة من صفائح (الچبنكو) تحتوي على اجهزة كهربائية مستأجرة من قبل المواطنين تابعة الى شركة الصناعات الخفيفة في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد ".واشارت الى أن "فرقها إستنفرت في جانب بغداد الرصافة ودفعت 25 فرقة اطفاء وانقاذ، حتى تمكنت بعد ان قدمت جهودا كبيرة من تطويق النيران وابعاد خطر الحريق عن المخازن التجارية المجاورة للمخزنين المحترقين، لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط المخازن المحترقة وتنجح بالسيطرة واخماد النيران بشكل كامل دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية الناتجة عن الحريق".ولفتت المديرية الى أنه "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة لاحتواء النيران والإخماد التام بسبب شدة الرياح، وهو ما تسببت في اندلاع الحريق بادئ الامر بعد احتراق حشائش وقصب في مشروع بزل بالقرب من مخازن شركة العامة للصناعات الخفيفة في منطقة الزعفرانية".