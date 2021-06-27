القضاء يصدر حكماً بحق تسعة مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر

وقال القضاء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت احكام بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة اسبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014"، مبيناً أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الابرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة".واضاف البيان، ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".