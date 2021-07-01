بالصور.. وقفة احتجاجية على إثر تردي الطاقة الكهربائية في كربلاء

نظم اهالي منطقة الدعوم في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على إثر تردي الطاقة الكهربائية في المحافظة.





وأضاف المصدر، أن "الاهالي طالبوا بربط كهرباء قضاء الهندية والجدول الغربي بمحطة الخيرات الغازية الموجوده في القضاء".

وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، إن "اهالي منطقة الدعوم قاموا بقطع طريق كربلاء بابل للمرة الثانية احتجاجا على تردي التيار الكهربائي".وأضاف المصدر، أن "الاهالي طالبوا بربط كهرباء قضاء الهندية والجدول الغربي بمحطة الخيرات الغازية الموجوده في القضاء". وتشهد اغلب محافظات العراق، تراجعا ملحوظا بتجهيز الطاقة الكهربائية لمنازل المواطنين في ظل الموجة الساخنة واقتراب الحرارة من نصف درجة الغليان في بعض المناطق.