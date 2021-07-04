بعد تعرضها للتخريب.. اعادة ثلاث خطوط لنقل الطاقة الى العمل

وذكر بيان لاعلام الشركة ورد للسومرية نيوز، أن "الخط الناقل في محافظة صلاح الدين تعرض إلى عمل تخريبي يوم الخميس الماضي ليلا بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بسقوط الابراج المرقمة (11، 12، 13) تحديداً في منطقة حقل عجيل النفطي، وهو ما ادى الى تحديد احمال المنظومة وتوقف الخدمة وقطع التيار الكهربائي بالكامل عن الحقل المذكور والمواطنين في صلاح الدين".واضاف أن "الملاكات الهندسية والفنية من ملاكات شركتنا قسم خطوط صلاح الدين بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي سارعت الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط وتم إعادته للعمل خدمة للصالح العام".