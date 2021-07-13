الهجرة تكشف عن إجراءات لتسريع إعادة اللاجئين من مخيم الهول

وقال وكيل الهجرة والمهجرين كريم النوري في حديث للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن"وزارة الهجرة يتحتم عليها إنسانياً إعادة اللاجئين الى العراق من مخيم الهول، بعد إجراء التدقيق الأمني ،بالإضافة الى أن المخيم خارج السلطة السورية، وهو بحماية (قسد)، مبيناً أنه "يجب الإسراع في عودة اللاجئين الى العراق".وأضاف أن"هناك إجراءات أمنية وتأهيلاً وتنسيقاً أممياً في عودة اللاجئين العراقيين من مخيم الهول"، لافتاً إلى أنه "يجب الإسراع في هذه القضية وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد خطر في عودتهم وخاصة في العراق".