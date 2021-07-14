محافظ النجف يطالب الحكومة باكمال (المستشفى الالماني)

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف ورد للسومرية نيوز ان ،" المحافظ استقبل نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وسكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد البياتي في مطار النجف الدولي".واكد البيان ان "الاطراف ناقشت عددا من الملفات والقضايا المهمة في المحافظة".واضاف ان "الياسري سلم الوفد كتابا رسميا باسم الحكومة المحلية وابناء المحافظة طلبا باكمال وافتتاح مستشفى النجف التعليمي (المستشفى الالماني) وادخالها الخدمة"، مبينا ان "الياسري اوضح في تصريح ان الوفد أكد ان الكتاب سيعرض في جلسة مجلس الوزراء القادمة بشكل عاجل".