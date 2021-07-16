اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع طفيف امام الدينار العراقي في محال الصيرفة.

وقد بلغت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة 148.500 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار شراء الدولار 147.500 ديناراً لكل 100 دولار.