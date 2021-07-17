العمل تصدر توضيحا بشأن اطلاق رواتب المتقاعدين المضمونين

وذكرت وزارة العمل في بيان ورد للسومرية نيوز، "نود إعلام المتقاعدين المضمونين الكرام أن الوزارة قد استكملت كافة إجراءات صرف الرواتب التقاعدية لشهري تموز واب، وتم إرسال قوائم صرف الرواتب والصكوك إلى الإدارة العامة لمصرف الرافدين يوم الاحد الموافق ١١-٧-٢٠٢١ الا ان التأخير حدث نتيجة المقاصة التي صادفت اثناء يوم الاربعاء ألذي وافق العطلة الرسمية".واضافت "ننتظر ايعاز الصرف من قبل الإدارة العامة لمصرف الرافدين وسيتم الإعلان عن اطلاق الرواتب في الصفحة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة وصفحة الدائرة ووسائل الاعلام المختلفة حال إطلاقها من قبل المصرف".يذكر ان هذه الوجبة من المفترض أن تطلق في شهر آب لكن لقرب حلول عيد الأضحى المبارك سعت الدائرة لصرفها قبل الموعد المحدد لها.