كاد أن يحدث "كارثة".. السيطرة على حريق داخل مطار وسط بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاويه للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد".وأشارت إلى أن "فرقها ابعدت النيران عن حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وطلبت المديرية، "بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".