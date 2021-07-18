القوات الامنية تغلق منطقة الباب الشرقي وسط بغداد بالكامل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن القوات الامنية اغلقت منطقة الباب الشرقي وسط بغداد بالكامل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منطقة الباب الشرقي وسط بغداد اغلقت من جميع الاتجاهات"، من دون الاشارة الى سبب الاغلاق وقطع الطرق.

