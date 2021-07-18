القوات الامنية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بالكتل الكونكريتية

اقدمت القوات الامنية، اليوم الاحد، على اغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، بأن "القوات الامنية قامت باغلاق جسر الجمهورية ذهابا وايابا بالكتل الكونكريتية"، ولم يدل المصدر بتفاصيل توضح اسباب الاغلاق.

