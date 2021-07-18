فيديو وصور.. العراقيون في باريس يستعدون لمسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب"

وحصلت السومرية نيوز، على مقطع فيديوي وصور يبين بدأ وصول المشاركين في مسيرة باريس لدعم حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق.وستنطلق مسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب" في العاصمة من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير في الساعة الخامسة عصراً.وكان مصدر أمني قد أفاد لـ السومرية نيوز، باغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد ذهابا وايابا بالكتل الكونكريتية، مبيناً أن سبب الإغلاق هو بسبب تظاهرة "إنهاء الإفلات من العقاب".