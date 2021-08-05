نائبة تنتقد الاصلاحات الاقتصادية الحكومية

وقالت النائبة في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز: ان الحكومة اعتمدت في ورقتها البيضاء على بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توصيف واقع الاقتصاد العراقي، وكانت معظم الحلول المقدمة معتادة في وصفات المؤسسات الدولية المذكورة".وتسائلت النائبة "هل يعني ذلك بان الاصلاحات الاقتصادية الحكومية تطبيقا صريحا لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حساب قوت المواطن البسيط والموظف المسحوق؟".