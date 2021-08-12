تفجيرات جديدة تستهدف ابراج الطاقة الكهربائية في كربلاء

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء .

وذكرت الوزارة في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم الموافق الثاني عشر من اب ٢٠٢١، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء".

واضاف البيان ان "الهجمة الارهابية التي حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً تضمنت استهداف البرجين المرقمين ( ٥٠-٥١ ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

وتابع البيان، "لقد كررت الوزارة عبر بياناتها وتصريحاتها ان ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية".

واشار الى ان "المواطن سيستمر بدفع الاثمان الباهظه لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب لذلك وجب على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك، وفي الوقت الذي استنفذت وزارة الكهرباء فيه اغلب امكانياتها المادية و مواردها البشرية فهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن ولن يثنينا الارهاب عن اداء الواجب المقدس".