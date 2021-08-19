كربلاء تضع شرطا لدخول المواكب الحسينية في الزيارة الاربعينية

وقال الخطابي على هامش زيارته الى مقر القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة ان "هذا القرار يشمل جميع اعضاء الهيئات والمواكب الحسينية التي تعتزم تقديم الخدمات للزائرين الكرام في ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين في العشرين من صفر ١٤٤٣ هجري".وأضاف الخطابي انه "الى جانب ذلك يجب نشر التوعية الصحية وحث الزائرين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ".