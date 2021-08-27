بالصور.. أنصار الصدر يتجمهورن شرقي بغداد تأييداً لمشاركة التيار في الانتخابات

وقال مراسل السومرية، إن "أعداداً كبيرة من أنصار التيار الصدري، يتجمعون أمام مكتب زعيم التيار، مقتدى الصدر، بمدينة الصدر، تأييداً لقرار عودة زعيمهم للانتخابات البرلمانية المقبلة".وأشار مراسلنا، إلى "حضور عدد من رجال الدين والشخصيات السياسية للتجمع".وكان الصدر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.وذكر الصدر في خطاب متلفز، تابعته السومرية نيوز، انه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية، دعته للمشاركة في الانتخابات"، مبيناً أن "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات".واشار الى انه "سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار"، لافتاً الى انه "أجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي".وخاطب الصدر أنصاره بالقول: "أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة التظاهرات وقبة البرلمان تارة اخرى".وفي 15 تموز الماضي، أعلن الصدر عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.