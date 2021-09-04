تطور في "أحداث الاسكندرية".. غلق طريق بغداد - كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية قطعت بشكل كامل الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء في منطقة الحصوة".وأشار مصدر أمني في وقت سابق من اليوم، إلى اعتقال شخصين بعد حرق عدد من المحلات والاعتداء على ضابط في "ناحية الاسكندرية".وقرر محافظ بابل، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في ناحية الاسكندرية بالمحافظة، على خلفية المشاجرة التي أوقعت قتلى وجرحى في سوق القرية العصرية بالاسكندرية، لاسيما بعد تطورها إلى نزاع عشائري تم فيه استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.ويوم أمس الجمعة، أقدم رجل، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.