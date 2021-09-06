اندلاع حريق داخل سوق الشورجة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حادث حريق داخل سوق الشورجة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع قبل قليل داخل خان في سوق الشورجة".

وأضاف المصدر أنه "تم توجيه 6 فرق اطفاء للسيطرة على النيران".