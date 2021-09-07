يصل ضررها للسرطان والزهايمر.. تشخيص مخالفات صحية في شركات المشروبات الغازية والعصائر

وقال المحمداوي حسب وثيقة صادرة من مكتبه، وردت إلى السومرية نيوز، انه "وردتنا شكوى بشأن المخالفات الصحية الجسيمة في شركات المشروبات الغازية والعصائر والمياه وبمختلف محافظات العراق".واضاف "تبين هذه الشكوى المخالفات التالية والتي منها ان ٩٩ ٪ من شركات المشروبات الغازية والعصائر تستخدم مادة (مركزة) منتهية الصلاحية ويتم شراءها بمبالغ مالية زهيدة من احدى الشركات الإماراتية".وتابع كما يتم استخدام "السكر الصناعي او ما يعرف (الاسبرتيم) وهو احلى ب٢٠٠ مرة تقريبا اكثر من السكر الاعتيادي ويعتقد الباحثون ان هناك صلة بين مادة (الاسبرتيم) والعديد من الأمراض منها السرطان والصداع والاكتئاب واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط و الدوار وزيادة الوزن ومرض الزهايمر والتصلب المتعدد".واوضح ان "اغلب وحدات معالجة وتصفية المياه في هذه الشركات والمعالجة بالاوزون ومنظومات RO لا تعمل".واشار الى ان "تلك الشركات تقوم بعمل نماذج خاصة لغرض الفحص تكون (مطابقة للمواصفات) تحفظ في اماكن خاصة عند حضور لجان الإشراف الصحي لكي تكون مطابقة للمواصفات".ودعا المحمداوي، وزير الصحة "للنظر في هذه المخالفات واخذها بنظر الاعتبار لما لها من تأثير على الصحة العامة للمواطنين".