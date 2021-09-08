الحكم 10 سنوات بحق مجرم انتحل صفه قاض

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجرم الذي انتحل منصب قاض اجرى اتصالات بعدد من المسؤولين والموظفين في الحكومة بهدف التوسط لانجاز معاملات لقاء مبالغ مالية بشكل يسيء الى القضاء العراقي، اضافة الى قيامه بانشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باسماء قضاة في (محكمة النزاهة والمحكمة العليا ) منتحلاً فيها منصب قاض".واضاف البيان، ان "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 و2 لسنة 1983 ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ).