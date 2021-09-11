الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع داخل نادي الفروسية غربي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن"حريقاً اندلع في أعشاب وحشائش متيبسة ونفايات داخل نادي الفروسية بمساحة (1500) متر مربع ما تسبب في اندلاع النيران"، مشيراً إلى أن "فرق إطفاء الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وابعاد خطر انتشارها الى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث".واضافت أن"فرق الدفاع المدني انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ،مبينة أن"سبب الحريق كان عرضيا نتيجة مصدر نار خارجي".