المرور تصدر توضيحا حول قرار المحاسبة على "الطرق السريعة"

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ان مديرية المرور العامة تقوم بالمحاسبة على الطرق السريعة، وهنا نود ان نوضح ان بيان رقم (٥) يخص طريق محمد القاسم السريع فقط".واضافت ان "مديريتنا تسعى جاهدة الى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وذلك لكثرة حوادث الدهس على طريق محمد القاسم، وبالنطر لكثرة الحوادث التي تقع ضمن هذا الطريق وحفاظاً على ارواح المواطنين وللحد من هذه الحوادث وكذلك منع وقوف المركبات بشكل غير نظامي الذي يسبب عرقلة في حركة السير، اصدرنا هذا البيان".لافتة الى ان "القرار يخص فقط الطريق السريع (محمد القاسم) ولا يشمل باقي الطرق الاخرى".