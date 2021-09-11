أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة في بغداد.



وقالت الوكالة في بيان، إنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية افواج طوارئ شرطة بغداد وتحديدا فوج طوارئ بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد القت مفارز الفوج القبض على متهم وبحوزته مواد مخدرة مع أدوات تعاطي مخدرات في الرصافة".

وأضاف البيان أن الاعتقال "تم من خلال التفتيش الدقيق للمفارز الالية والراجلة التي تجريها سرايا الفوج حيث يشرف قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة على هذه الممارسات والفعاليات".