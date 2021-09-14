Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اليابان تحذر مواطنيها من "هجمات محتملة" في 6 دول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

انطلاق العام الدراسي الجديد في كردستان

محليات

2021-09-14 | 01:48
انطلاق العام الدراسي الجديد في كردستان
1,455 مشاهدة

انطلق العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تهنئته للمعلمين والتلاميذ والطلبة وأولياء الأمور بانطلاق العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.
جاء ذلك في مراسم رسمية جرت في مدرسة (الشهيد إبراهيم صباح ناصر) في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل بحضور وزير التربية، للإعلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لما خلّفه انتشار فيروس كورونا من تبعات صحية واقتصادية على العام الدراسي الماضي، إلا أن العملية التعليمية لم تتوقف، مشيداً بجهود المعلمين في مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بطرق مختلفة ولا سيما النظام الإلكتروني.

وأكد رئيس الحكومة أن إقليم كردستان تخطى تلك المرحلة العصيبة، معبّراً في الوقت نفسه عن سعادته برؤية المدارس وهي تفتح أبوابها مرة أخرى أمام التلاميذ والطلبة.

وقال: "أنا سعيد بعودة طلابنا إلى الفصول الدراسية، ونبذل قصارى جهدنا لإيلاء قطاع التعليم أهمية بالغة، ونأسف لعدم تنفيذ كل ما كان في برنامجنا بسبب المشاكل الاقتصادية والصحية التي تواجه الإقليم، وسنفعل ذلك في الفترات المقبلة، ولن نتردد في ذلك".

وأكد بارزاني، على أهمية التربية والتعليم في خلق جيل سليم ووطني وصديق للبيئة قادر على تأدية واجباته في تطوير البلد وتعزيز ازدهاره وتنميته ومحاربة الفساد، كما أهاب بجميع الكوادر التعليمية والتربوية الالتزام بالإرشادات الصحية وتلقي اللقاحات.

كذلك دعا الممثلين القادمين لإقليم كردستان في مجلس النواب العراقي للدفاع عن جميع مطالب كردستان بما يحفظ حقوقها، وحث أيضاً على ضرورة بذل مزيد من الاهتمام بقطاع التربية ليتمكن من تقديم التعاون والدعم اللازمين على المستوى الاتحادي.

وخاطب المعلمين قائلاً: "أشكركم على صبركم وتفانيكم، ويحدوني الأمل بأن يحرز جميع التلاميذ والطلبة النجاح في عام جديد مفعم بالنشاط".

وفي ختام المراسم، طلب رئيس حكومة كردستان من جميع الحاضرين الترحيب بعائلة المعلم الشهيد إبراهيم ناصر، والذي عرّفه الرئيس بارزاني بأنه (شهيد العلم)، وبعد ذلك طلب رئيس الحكومة من عائلة الشهيد المشاركة في قرع جرس المدرسة إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.

وابراهيم ناصر توفي العام الماضي إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء رفعه لعلم كردستان.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:19 | 2021-09-14 06:19
06:07 | 2021-09-14 06:07
05:58 | 2021-09-14 05:58
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة
18.39%
06:56 | 2021-09-12
الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة
06:56 | 2021-09-12
الكاظمي يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية
17.59%
16:12 | 2021-09-12
الكاظمي يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية
16:12 | 2021-09-12
اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد
Play
16.65%
08:22 | 2021-09-13
اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد
08:22 | 2021-09-13
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
16.06%
09:14 | 2021-09-12
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:14 | 2021-09-12
مسجدي يكشف تفاصيل الاتفاق بين العراق وايران بشأن الغاء تأشيرة الدخول
15.86%
01:57 | 2021-09-13
مسجدي يكشف تفاصيل الاتفاق بين العراق وايران بشأن الغاء تأشيرة الدخول
01:57 | 2021-09-13
ابو تريكة قد يترك &quot;بين سبورتس&quot; لاسباب دينية
15.45%
12:34 | 2021-09-13
ابو تريكة قد يترك "بين سبورتس" لاسباب دينية
12:34 | 2021-09-13
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X