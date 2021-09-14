انطلاق العام الدراسي الجديد في كردستان

وقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تهنئته للمعلمين والتلاميذ والطلبة وأولياء الأمور بانطلاق العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.جاء ذلك في مراسم رسمية جرت في مدرسة (الشهيد إبراهيم صباح ناصر) في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل بحضور وزير التربية، للإعلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد.وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لما خلّفه انتشار فيروس كورونا من تبعات صحية واقتصادية على العام الدراسي الماضي، إلا أن العملية التعليمية لم تتوقف، مشيداً بجهود المعلمين في مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بطرق مختلفة ولا سيما النظام الإلكتروني.وأكد رئيس الحكومة أن إقليم كردستان تخطى تلك المرحلة العصيبة، معبّراً في الوقت نفسه عن سعادته برؤية المدارس وهي تفتح أبوابها مرة أخرى أمام التلاميذ والطلبة.وقال: "أنا سعيد بعودة طلابنا إلى الفصول الدراسية، ونبذل قصارى جهدنا لإيلاء قطاع التعليم أهمية بالغة، ونأسف لعدم تنفيذ كل ما كان في برنامجنا بسبب المشاكل الاقتصادية والصحية التي تواجه الإقليم، وسنفعل ذلك في الفترات المقبلة، ولن نتردد في ذلك".وأكد بارزاني، على أهمية التربية والتعليم في خلق جيل سليم ووطني وصديق للبيئة قادر على تأدية واجباته في تطوير البلد وتعزيز ازدهاره وتنميته ومحاربة الفساد، كما أهاب بجميع الكوادر التعليمية والتربوية الالتزام بالإرشادات الصحية وتلقي اللقاحات.كذلك دعا الممثلين القادمين لإقليم كردستان في مجلس النواب العراقي للدفاع عن جميع مطالب كردستان بما يحفظ حقوقها، وحث أيضاً على ضرورة بذل مزيد من الاهتمام بقطاع التربية ليتمكن من تقديم التعاون والدعم اللازمين على المستوى الاتحادي.وخاطب المعلمين قائلاً: "أشكركم على صبركم وتفانيكم، ويحدوني الأمل بأن يحرز جميع التلاميذ والطلبة النجاح في عام جديد مفعم بالنشاط".وفي ختام المراسم، طلب رئيس حكومة كردستان من جميع الحاضرين الترحيب بعائلة المعلم الشهيد إبراهيم ناصر، والذي عرّفه الرئيس بارزاني بأنه (شهيد العلم)، وبعد ذلك طلب رئيس الحكومة من عائلة الشهيد المشاركة في قرع جرس المدرسة إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.وابراهيم ناصر توفي العام الماضي إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء رفعه لعلم كردستان.