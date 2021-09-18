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نقابة الصحفيين تكشف تفاصيل المنحة التشجيعية والفئات المشمولة

محليات

2021-09-18 | 04:49
نقابة الصحفيين تكشف تفاصيل المنحة التشجيعية والفئات المشمولة
1,360 مشاهدة

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين حسن العبودي، اليوم السبت، سعي النقابة لمنح المنحة التشجيعية لكل حاملي هوية الانتماء الى نقابة الصحفيين.

وقال العبودي للسومرية نيوز، "النقابة تسعى لمنح المنحة التشجيعية لكل حاملي لهوية الانتماء الى نقابة الصحفيين"، مبينا، انها "منحة للصحفيين الذين لا يملكون مصدر دخل شهري".
 
واضاف، ان "كل تفاصيل المنحة تجدونها في موقع النقابة الرسمي".
 
واوعز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، بشمول خريجي كليات الاعلام بالمنحة التشجيعية المقدمة للصحفيين.
 
اللامي اكد "على شمول خريجي كليات الاعلام بالمنحة شريطة ان يكونوا من غير الموظفين، وان يكونوا من الحاملين لهوية الانتماء الى نقابة الصحفيين مجددة لعام ٢٠٢١".
 
واضاف، ان "المستمسكات المطلوبة هي كالاتي:
١- هوية نقابة الصحفيين العراقيين مجددة لعام ٢٠٢١.
٢- وثيقة او تأييد تخرج من الكلية معنون الى نقابة الصحفيين العراقيين.
٣- مليء استمارة التقديم على الرابط التالي:
http://iraqijs.org/forms/photo_2021-09-14_16-28-47.jpg
 
ودعت نقابة الصحفيين العراقيين، الزملاء اعضاء النقابة المجددة هوياتهم لعام 2021 الى مراجعتها لغرض اكمال استمارة المكافآت التشجيعية خلال الفترة من 15/9 ولغاية 1/10/2021 على ان ترفق مع الاستمارة نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة.
 
وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين، ان "بامكان الزملاء سحب الاستمارة من موقع النقابة الالكتروني، واكمالها وتسليمها الى ادارة النقابة، اما ما يخص الزملاء في فروع النقابة فيتم تسليم الاستمارة ونسخة من الهوية الى الزميل رئيس الفرع وتأييدها من قبله وسيتم اهمال اية استمارة خالية من تأييد الفرع".
 
ونشرت النقابة الرابط الالكتروني لاستمارة المكافآت التشجيعيـة للصحفييـن 2021:
http://iraqijs.org/forms/photo_2021-09-14_16-28-47.jpg
 
من جانبه، قال وزير الثقافة حسن ناظم، ان "مجلس الوزراء رصد مبلغ ستة مليارات دينار، كمنحة للصحفيين، وتمت إضافة ستة أخرى من هيئة السياحة، فأصبح المبلغ الكلي 12 مليار دينار، وسيجري العمل على توزيعه منحة للصحفيين خلال الفترة المقبلة".
 
وفي وقت سابق، قالت رئيس لجنة الثقافة والآثار النيابية سميعة الغلاب إن "هناك 27 ألف صحفي وأديب وفنان مخصصة لهم المنحة والتي كانت ألف دولار وبعدها تحولت الى مليون دينار بما يعادل 80 ألفا شهريا".
 
وأضافت الغلاب، أن "مجلس النواب وضع ضمن فقرة المنحة مبلغا قيمته 13 ملياراً ونصف المليار دينار، وبتدخل من نقيب الصحفيين العراقيين ولقائه برئيس مجلس النواب والمالية النيابية تمت اضافة 6 مليارات لتصبح قيمة المنحة الكلي 19 ملياراً ونصف المليار ليكون استحقاق المستفيد بما يقارب 750 ألف دينار، ولكن عند اقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية وجدنا فقط المبلغ المضاف 6 مليارات دينار".

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