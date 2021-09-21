انشال جثة "زائر" بصري من نهر الديوانية

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني ،تمكنت وحدة الغوص التابعة إلى الشرطة النهرية في الديوانية بإشراف مديرها العقيد سلام عبد الكاظم وبأمرة المقدم الغواص إسماعيل لفتة وعدد من المنتسبين وحال تلقيها نداء من السيطرة المركزية (عمليات الشرطة) من انتشال جثة غريق يبلغ من العمر ١٨ سنة من نهر الديوانية (جسر حي الفرات السياحي) من سكنة محافظة البصرة قضاء سفوان".واضافت، ان "الغريق كان يسبح مع زملاءه".