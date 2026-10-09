العقد الاردني انتهى.. الكهرباء: خطة لرفع استيراد الطاقة من تركيا إلى 2000 ميغاواط

وقال المتحدث باسم الوزارة جياد، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الجزء العراقي من مشروع الربط الكهربائي الخليجي أُنجز بنسبة 98%، بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط، بانتظار استكمال الجانب الذي توقف العمل فيه بسبب الأحداث الإقليمية.وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تجديد عقد استيراد الكهرباء من خلال صيف العام المقبل، فيما بدأت مباحثات مع بشأن مشروع ربط كهربائي يستهدف نقل نحو 2000 ميغاواط، بمدة تنفيذ تُقدّر بـ24 شهراً بعد توقيع الاتفاق.وأكد جياد أن مشاريع الربط مع دول الجوار تأتي ضمن خطة تعزيز إنتاج وتجهيز الكهرباء، بالتوازي مع إنشاء محطات وطنية جديدة، ولا تمثل بديلاً عنها.