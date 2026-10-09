خطيب جمعة النجف: على الحكومة توزيع رواتب الموظفين بالدولار

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة وتلقتها ، ان "العتبة الحسينية اعلنت عن استقبال المرضى الفلسطينيين وتتحمل تكاليف علاجهم وتكاليف النقل مجاناً"، مقدما الشكر لـ"العتبة الحسينية على هذه الخطوة ذات الدلالات الكبيرة في دور المرجعية وفي موقف شيعة أهل البيت (ع) تجاه سائر ".وبشان ارتفاع سعر الدولار، اكد "اننا نضم صوتنا إلى صوت الشعب، ونطالب الحكومة بإعادة النظر بهذا القرار، خاصة إذا عرفنا أن الإيرادات المالية للعراق يمثل النفط تقريبا (٩٠%) من تلك الإيرادات، فيما تمثل السياحة الدينية (٣%) من الإيرادات".واضاف انه "رغم وجود مشاكل مؤقتة في تصدير النفط لكن يجب العمل على إيجاد الحلول لمشاكل تصدير النفط خاصة أن أعلنت أن مفتوح أمام الناقلات العملاقة العراقية التي نقلت في الشهر الماضي (4،000،000) ملايين برميل من النفط، وعلى ذلك فإذا كان لا بد من انخفاض سعر العملة العراقية"، داعيا "الحكومة إلى توزيع رواتب الموظفين بالدولار".