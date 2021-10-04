تشكيل لجان قضائية للنظر في مخالفات يوم الاقتراع

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، تشكيل لجان قضائية لحماية الانتخابات من المخالفات القانونية.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /10 /2021، قرر تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية لتلقي الشكاوى والاخبارات من قبل اللجان الامنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الانتخابات في 10 /10 /2021".

واضاف، "كما قرر المجلس توجيه المحاكم في تشديد الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتاكيد على تنفيذ ما ورد في اعمام سابق لمجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص".