العامري: نهاية هذا العام سيكتمل ملف عودة النازحين الى ديالى

أعلن زعيم تحالف الفتح الحاج هادي العامري، الاثنين، أن نهاية هذا العام سيكتمل ملف عودة النازحين الى محافظة ديالى.

وقال العامري من قضاء السعدية بمحافظة ديالى، إن "محافظة ديالى التي كانت مثالاً للتعايش السلمي بين جميع المكونات مرت بظروف صعبة ودخلت في الحرب الطائفية البغيضة".

وأضاف "نحن لم نتجاوز الارهاب فقط بل استطعنا بالدماء الزكية الطاهرة ان نتجاوز صفحة الطائفية البغيضة"، مشدداً بالقول "ولم ولن نسمح بعودة الارهاب مرة اخرى وهذه المنطقة تحررت والى الابد ان شاء الله".

ولفت الى أنه "املنا كبير وثقتنا بالله عالية ان نعمل كل مابوسعنا من اجل اعادة اهلنا النازحين بكل ما اوتينا من قوة"، مشيراً الى أن "هذا العام عام نهاية ملف النازحين الا اذا اراد بعض السياسيين ان يستغلوا هذا الملف كورقة لعب للضغط ونحن مؤمنون بان لا معنى للنصر بدون عودة النازحين ونهاية هذا العام سيكتمل ملف عودة النازحين الى محافظة ديالى".