المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً

قررت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد (ص).

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، يوم غد الأربعاء.

كما أعلنت محافظة ميسان، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غد الأربعاء.

وأعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء، بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص).

وأعلنت أيضاً محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.

وقررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص).

كما قررت محافظة كربلاء، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص).