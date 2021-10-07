الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية يهدد بالاعتصام في حال عدم تسليم مستحقات الفلاحين

دعا نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، عبد مسلم العيساوي، الخميس، الحكومة الى الاسراع بتسليم مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الماضي.

وقال العيساوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "نطالب وزارتي التجارة والمالية بالإسراع بتسليم المستحقات المالية للفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير والتعامل مع هذا الملف بمهنية اكثر وانهاء هذه المشكلة التي بات يعاني منها الفلاح في كل موسم".

وأضاف، إن "تسليم المستحقات في وقتها تمكن الفلاح من التحضير للموسم القادم وبالتالي ديمومة الانتاج وزيادته ".

واكد العيساوي، ان "الإستمرار بسياسة تأخير المستحقات غير المبررة في كل موسم تؤثر على المستوى المعاشي للفلاح وتؤخر عملية البذار وتؤجج غضب الفلاحين الذين ضاقوا ذرعاً ونفذ صبرهم وقد يتجه الاتحاد العام الى الإعتصام او التظاهر في الايام القادمة".