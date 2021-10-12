في نتائج الانتخابات الاولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
صحيفة أمريكية: احتمال انتقال كورونا من حيوانات إلى البشر في الصين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

في نتائج الانتخابات الاولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع

محليات

2021-10-12 | 03:24
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

في نتائج الانتخابات الاولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع

المصدر:
السومرية
816 مشاهدة

أظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات تقدم أربعة تحالفات رئيسية نالت أكثر من نصف مقاعد البرلمان الجديد، وحملت الكثير من المفاجأت التي صدمت الاوساط السياسية كان ابرزها خسارة كتل كانت الاكبر حظا في البرلمان السابق

نتائج الانتخابات التشريعة بنسختها الخامسة قلبت الموازين فهناك كتل كانت في طليعة المتقدمين واصبحت في نهاية القائمة، اذ حملت نتائج الانتخابات النيابية مفاجآت كبرى كان أبرزها خسارة تحالف الفتح اذ حقق فقط نحو 14 مقعدا، وهذا تراجعا بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

واستنادا إلى أسماء الفائزين إن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، وهذا يعني انها الكتلة الاكبر في البرلمان القادم، أما كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ففازت بـ38 مقعدا، قابلتها الخسارة الكبيرة لتحالف عزم برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر اذ حصل على نحو 14 مقعدا فقط، على رغم أنه كان يضم شخصيات معروفة ومتغلغلة بالواقع السياسي، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا.

هذا وأعلنت قوى قريبة من تحالف الفتح أنها ستطعن في النتائج المعلنة، مؤكدة عدم قبولها بها، وقالت تلك القوى إن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بالإجراءات القانونية على حد تعبيرها، ومن جهته قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات جليل عدنان خلف إن المفوضية ستبدأ في تلقي الطعون اعتبارا من الثلاثاء ولمدة 3 أيام، وبعد هذا التراجع للفتح، تفاجأت الأوساط السياسية بخسارة تحالف قوى الدولة، المشكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، حيث حقق الجانبان في الانتخابات الماضية 61 مقعدا، غير أنهما لم يكونا متحالفين آنذاك، بينما الان لم يحققوا سوى اربعة مقاعد، وفي إقليم كردستان العراق كانت المفاجئة هي حصول حزب الجيل الجديد على 9 مقاعد، وعدم تمكن حزب التغيير من الحصول على أي مقعد، فيما ارتفعت مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني من 25 مقعداً الى 32 مقعداً. اما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد خسر بعض المقاعد. ومن جانب اخر شكلت حركة امتداد والتي تعد من نتاجات حراك تشرين واشراقة كانون والمستقلين ابرز الاضافات الجديدة للبرلمان العراقي في دورته الخامسة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

انتخابات 2021

محليات

خاص السومرية

نتائج الانتخابات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:03 | 2021-10-12 08:03
08:00 | 2021-10-12 08:00
07:56 | 2021-10-12 07:56
المزيد
اعلان
اعلان
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
35.05%
10:28 | 2021-10-11
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
10:28 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
18.77%
11:00 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
11:00 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
16.21%
13:15 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
13:15 | 2021-10-11
المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات
11.55%
12:20 | 2021-10-10
المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات
12:20 | 2021-10-10
نتائج الانتخابات في محافظة كربلاء
9.25%
08:28 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في محافظة كربلاء
08:28 | 2021-10-11
الاطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن عدم قبوله بنتائج الانتخابات
9.17%
17:46 | 2021-10-11
الاطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن عدم قبوله بنتائج الانتخابات
17:46 | 2021-10-11
المزيد
كثيف
كثيف
غير كاف
غير كاف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.