الديمقراطي الكردستاني : لن نكون حجر عثرة في طريق تشكيل الحكومة المقبلة

وقال قاسم في حديث للسومرية نيوز، إن "الديمقراطي الكردستاني لم ولن يكون عائقا او حجر عثرة امام اي اتفاقيات تحصل في بغداد للخروج بحكومة قوية قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي"، مبينا انه "في حال ذهبت غالبية القوى الى التوافقية في اختيار رئيس الحكومة المقبل او من خلال تشكيل كتلة أكبر تشكل الحكومة يقابلها كتلة معارضة برلمانية فإن الديمقراطي الكردستاني سيتعامل مع الخيار الانسب والمقبول لدى الأغلب وبما تطمح به الجماهير".واضاف قاسم، ان "البارتي يطمح الى التواجد بقوة ضمن تشكيلة حكومية قوية وقادرة على مواجهة التحديات والمشاكل الموجودة في الساحة العراقية، وان يكون الدستور هو الحكم في عمل تلك الحكومة ورسم برنامجها وخارطة عملها للسنوات المقبلة".