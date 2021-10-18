مواطنون يشيدون بمفردات السلة الغذائية

وفي المقابل حمل مواطنون وزارة النفط مسؤولية استمرار توزيع مفردات هذه السلة، مستندين على قرار مجلس الوزراء الذي اوصى وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع وزارة المالية.ويقول مختصون بالشان الاقتصادي ان مشروع السلة الغذائية مهم جدا لتحقيق الاستقرار الغذائي، وهو إعادة لثقة المواطن بالوزارة بعد ان تعرضت لانتكاسات عدة في السنوات الماضية نتيجة مفردات البطاقة التي لم تلق استحسانا من قبل مستهلكيها.